 UNDER 14, IL DERBY GIALLAZZURRO VA AL FROSINONE, BATTUTA (1-2) L’ACCADEMIA

ACCADEMIA FROSINONE: D’Onofrio, Rea (dal 25’ st Perini), Balletta (dal 20’ st S. Fratarcangeli), Bodili, M. Manfredonio, Ezzarouali, Befani, La Forgia, Piccirilli, P. Manfredonio. Morelli.

A disposizione: Piccoli, W. D’Arpino, Marrocco, A. Mancini, Gatta, Graziani, Fiorella.

Allenatore: Di Stefano.

FROSINONE: Giora, Summa, Ciucci, S. Mancini, Reali (dal 13’ st Riggi), Marini, Stangoni (dal 4’ st A. D’Arpino), Muccitelli, Carpentieri, Petraglia, Colafrancesco.

A disposizione: Massella, Pantano, Bonanni, Giorgi, Carola.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: sig. Corvo della sezione di Frosinone.

Marcatori: 22’ pt Carpentieri (Frosinone), 25’ pt Ezzarouali (Accademia Frosinone), 16’ st Petraglia (Frosinone).

RIPI – Si conclude 1-2 il derby tutto giallazzurro tra Accademia Frosinone e Frosinone Calcio al “Luigi Meroni” di Ripi.

Il Frosinone sulle ali dell’entusiasmo porta a casa la seconda vittoria consecutiva e balza al 3° posto in classifica proprio ai danni dell’Accademia Frosinone, dietro solo alla Lodigiani e all’Accademia Calcio Roma.

Match d’alta quota: divertente, pieno di agonismo ma corretto. Tante le occasioni create dalle due compagini ma a sbloccare il risultato è il solito Carpentieri al minuto 22’ del primo tempo. Per il numero 9 è il quarto gol in altrettante partite.

L’Accademia Frosinone non rimane a guardare e nei minuti successivi allo 0-1 preme prepotentemente sull’acceleratore ristabilendo subito la parità con Ezzarouali.

Il reparto offensivo di mister Broccolato però sta dimostrando una certa prolificità, soprattutto nelle ultime settimane, ed infatti nella ripresa il numero 10, Petraglia, sale in cattedra e batte D’Onofrio per il gol del definitivo 1-2.

