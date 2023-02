 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Scendono in campo tutte le compagini giallazzurre.

Le ragazze di mister Crecco sabato 4 febbraio saranno impegnate nella sfida casalinga contro la Salernitana. Le giallazzurre devono riscattare la sconfitta subita contro il Trastevere nella 15a giornata.

L’under 17 punta a trovare la giusta continuità per rimanere in scia con le prime della classifica. Nel primo fine settimana di febbraio i classe 2006 canarini affronteranno i pari età del Perugia al “Paolo Rossi”.

Gli under 16 e gli under 15 ospiteranno a Ceprano la Salernitana, per entrambe le categorie si tratta della seconda giornata del girone di ritorno. I primi devono difendere il secondo posto dall’attacco della Lazio che dista solamente 1 punto, i secondi invece sono al 4° posto in classifica con il terzo posto nel mirino.

L’under 14 scenderà in campo il sabato nel campionato élite e la domenica nel campionato Pro. Nel campionato élite il Frosinone giocherà in trasferta a Guidonia contro il Villalba mentre discorso diverso per il campionato Pro perché i ragazzi di mister Broccolato ospiteranno a Ripi il Perugia.

SERIE C – FEMMINILE

Sabato 4 febbraio alle ore 14:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Salernitana

UNDER 17

Domenica 5 febbraio alle ore 14:45 – Perugia (PG)

Perugia – FROSINONE

UNDER 16

Domenica 5 febbraio alle ore 14:45 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Salernitana

UNDER 15

Domenica 5 febbraio alle ore 12:15 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Salernitana

UNDER 14 – PRO

Domenica 5 febbraio alle ore 12:00 – Ripi (FR)

FROSINONE – Perugia

UNDER 14 – ÉLITE

Sabato 4 febbraio alle ore 14:30 – Guidonia Montecelio (RM)

Villalba – FROSINONE

