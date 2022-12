 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Tornano in campo le ragazze del Frosinone femminile, nel campionato di Serie C affronteranno a Ferentino il Cosenza. Attualmente le giallazzurre coprono la 10a posizione a + 5 dalla zona playout.

Rientrano anche i classe 2006 di mister Ledesma impegnati nell’ultimo match del girone d’andata, in trasferta contro il Palermo. L’obiettivo dei canarini è quello di difendere la zona alta della classifica.

Si fermano invece i campionati Under 16 e Under 15.

Doppio impegno per gli under 14: nel campionato Pro arriverà in Ciociaria il Monterosi, il match si disputerà domenica 11 alle 11:00 a Ripi; derby a tinte giallazzurre invece per il campionato élite, infatti il Frosinone affronterà l’Accademia Frosinone a Corso Lazio.

SERIE C – FEMMINILE

Domenica 11 dicembre alle ore 14:30 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Cosenza

UNDER 17

Domenica 11 dicembre alle ore 15:00 – Palermo (PA)

Palermo – FROSINONE

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Riposo

UNDER 14 – PRO

Domenica 11 dicembre alle ore 11:00 – Ripi (FR)

FROSINONE – Monterosi

UNDER 14 – ÉLITE

Sabato 10 dicembre alle ore 14:30 – Frosinone (FR)

Accademia Frosinone – FROSINONE

