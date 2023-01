 PROGRAMMA DEL WEEKEND, FEMMINILE E SETTORE GIOVANILE

Ripartono le giallazzurre e alcune categorie under.

La serie C di mister Crecco torna in campo affrontando il Grifone Gialloverde nel match valido per la 14ª giornata del girone d’andata.

Scenderanno in campo anche gli under 17 contro il Bari, compagine che occupa il 12º posto in classifica forti dei tre risultati utili consecutivi (due vittorie ed un pareggio) in altrettanti match.

Ancora in pausa gli under 16 e gli under 15.

Ritornano i doppi impegni dell’under 14 di mister Broccolato: nel campionato pro i giallazzurri ospiteranno al “Luigi Meroni” di Ripa il Pescara, mentre nel campionato élite i canarini giocheranno fuori casa contro Fonte Meravigliosa.

SERIE C – FEMMINILE

Domenica 15 gennaio alle ore 14:30 – Roma (RM)

Grifone Gialloverde – FROSINONE

UNDER 17

Domenica 18 dicembre alle ore 11:00 – Ceprano (FR)

FROSINONE – Bari

UNDER 16

Riposo

UNDER 15

Riposo

UNDER 14 – PRO

Domenica 15 gennaio alle ore 11:30 – Ripi (FR)

FROSINONE – Pescara

UNDER 14 – ÉLITE

Sabato 14 gennaio alle ore 16:30 – Roma (RM)

Fonte Meravigliosa – FROSINONE

