 RAFFICA DI ACQUISTI PER LA PRIMAVERA1

Raffica di acquisti per la Primavera di mister Giorgio Gorgone che ha avviato la preparazione in vista dell’avvio della stagione ufficiale. Dal Milan è stato prelevato in via definitiva il portiere Salvatore Di Chiara (2004), ultima stagione con la Under 18 rossonera. E’ arrivato in prestito dalla Juventus l’esterno offensivo-punta centrale Simone Condello (2004), ultima stagione in prestito alla Under 18 del Milan, 7 gol in 29 presenze con la squadra allenata da Terni. Annunciato in conferenza stampa dal direttore Angelozzi l’arrivo dell’esterno-trequartista Luca Gozzo (2004) in prestito dal Crotone. Quindi in dirittura d’arrivo la trattativa per far vestire la maglia giallazzurra all’esterno destro d’attacco tunisino Ayoub Afi (2003, fuori quota) che nel campionato Primavera 2 ha messo a segno 9 reti.

Sono invece rientrati dai prestiti il terzino-cursore alto Simone Ferrieri (2004) dal MSG Campano, il difensore centrale Cristian Maura (2004) dal Ferentino e il centrocampista Pietro Pera (2004) dal Tivoli (promosso in serie D).

g.l.