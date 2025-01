 SERIE C FEMMINILE, LICARI NEL POST GARA

Sconfitta di misura per le giallazzurre nel big match contro la Gelbison. Decisivo un gol nel primo tempo che condanna il Frosinone alla sconfitta, queste le parole nel post gara di Denise Licari: “C’è tanta rabbia ma allo stesso tempo tanta voglia di ripartire, oggi la squadra ha giocato bene, lasciamo il campo a testa alta, ma con ancora più responsabilità in vista delle prossime partite. Martedì inizierà una nuova settimana e lavoreremo con testa e cuore per raggiungere il nostro obiettivo. Dobbiamo essere consapevoli che il campionato non finisce oggi, ci sono ancora tante partite da affrontare e noi non molleremo”.