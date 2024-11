 SERIE C FEMMINILE, STRARIPANTE VITTORIA CONTRO SIRACUSA

Frosinone – Zuliani, Silvi (dal 31’st Bevilacqua), Cacchioni (dal 11’st Contena), Stibel, Collovà, Leone, Musolino, Maier (dal 8’st Antonucci), Sgambato (dal 27’st Palmieri), Fiore (dal 22’st Ruzafa), Tata. A Disposizione: Sijeka, Neddar, Vaccari, Contena, Zavarese. Allenatore: Foglietta

Siracusa – Martelli, Savoldi (dal 41’st Piazzese), Salerno, Merlino, Rossi (dal 16’st Panetto), Bilardi (dal 27’st Lorefice), El Alami, Conciauro, Purpura (dal 1 st’ Forciniti), Profumo Mocanda(dal 31’st Bellaera). A Disposizione: Arico, Brancati, Arcidiacono Mouddih. Allenatore: Zerillo

Arbitro: Bruno Rossomando della sezione di Salerno

Assistenti: Federico Tammetta e Lorenzo Paniccia della sezione di Frosinone

Marcatori: 7′ pt Maier, 17’pt Silvi, 20’pt Cacchioni, 36’pt Sgambato, 13’st Tata, 29’st Leone, 39’st El Alami

Il Frosinone scende in campo per le nona giornata di campionato ospitando alla ‘Città dello Sport’ il Siracusa. Le ragazze di mister Foglietta giocano un calcio spettacolare sin dall’inizio dell’incontro. Al settimo minuto si sblocca subito la partita con una splendida rete di Maier. In solitaria la tedesca salta un difensore sul vertice dell’area di rigore e scarica un sinistro che folgora Martelli per il vantaggio giallazzurro. Il raddoppio arriva dopo dieci minuti. Sgambato in area di rigore, confeziona un assist per Silvi che di prima intenzione calcia in porta battendo ancora una volta il portiere siciliano. Il Frosinone continua a spingere per aumentare il vantaggio e dopo soli tre minuti arriva il tris. Calcio d’angolo per le giallazzurre battuto sempre dalla solita sgambato e il cross cade sulla testa di Cacchioni che spinge la palla in rete. Il quarto goal invece è una delizia per gli occhi. È Sgambato che finalmente trova la gioia personale con il suo marchio di fabbrica. Calcio di punizione dal vertice sinistro dell’area di rigore. Il pallone viene calciato molto forte e termina sotto l’incrocio dei pali difeso da Martelli. Una splendida realizzazione che chiude anche un ottimo primo tempo per le giallazzurre. La seconda frazione di gioco si apre con lo stesso spartito un Frosinone arrembante alla ricerca costante del goal. Al tredicesimo minuto del secondo tempo arriva la manita. Dopo un calcio d’angolo battuto per le giallazzurre, Musolino, crossa in area di rigore trovando Tata che da due passi con il destro batte ancora il portiere del Siracusa. Passano soli dieci minuti e arriva il sesto goal per il Frosinone. Ruzafa, da fondo campo salta un avversario e mette in mezzo per Leone che trova il goal. La rete della bandiera per il Siracusa la segna El Alami al 39′ minuto di gioco con un tiro-cross che beffa Zuliani. Al triplice fischio di Rossomando il risultato finale è 6-1 per il Frosinone che conquista altri tre punti fondamentali in campionato.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio