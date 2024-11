 PRIMAVERA, FROSINONE – SPEZIA

Frosinone – Dosso, Obleac (dal 11’st Corallini), Hegelund (dal 24’st Diallo), Ferizaj (dal 34’St Borgia), Pelosi, Shkmabaj, De Filippis, Schietroma (dal 24’st Befani), Grosso, Molignano, Mezsargs. A Disposizione: Barone, Cellupica, Diallo, Antonellis, Reali, Carfagna, Befani, Buonpane, Fiorito, Centra. Allenatore: Pesoli

Spezia – Leonardo, Nicolai, Piccioli, Lorenzelli (dal 35’st Brio), Martinelli (dal’25’st Piras), Bertoncini, Tognoni (dal 25’st Vannucci), Marchini (dal 8’st Ebano), Di Giorgio, Franchetti (dal 35’st Fontanarosa), Ferrazza. A disposizione: Tortarella, Altemura, Fantini, Rolla, Kalushi, Piras, Ferrari, Garcia. Allenatore: Terzi

Arbitro: Leonardo Di Mario della sezione di Ciampino

Assistenti: Andrea Checchi della sezione di Roma 1 e Andrea Romagnoli della sezione di Albano Laziale

Marcatori: 29’pt Schietroma, 4’st Bertoncini, 33’st Aut. Piras

Ammoniti: 22’pt Marchini, 22’st De Filippis 32’st Grosso, 39’st Dosso

Ferentino – Il Frosinone dopo la sconfitta in Coppa Italia contro la Spal torna a giocare tra le mura amiche in campionato contro lo Spezia. I ragazzi di mister Pesoli partono subito forte e chiudono lo Spezia nella propria aria di gioco. Nel primo quarto d’ora sono tante le occasioni per i giallazzurri. Tra le più importanti figurano prima una punizione dal limite di Ferizaj che sfiora la parte alta della traversa. Poi è Pelosi che dopo uno scambio con Shkmabaj calcia alto di poco. Lo Spezia si fa vedere al 24′ con Ferrazza che dal limite dell’area di rigore colpisce il palo esterno della porta difesa da Dosso. L’equilibrio viene spezzato al 29′ quando Schietroma dopo uno scambio dal limite calcia sotto l’incrocio dei pali difeso da Leonardo trovando l’1-0. Al 34′ Molignano sfiora il raddoppio con un tiro da dentro l’area di rigore che lambisce il palo lungo della porta spezzina. Grande occasione per lo Spezia al 35′ con Tognoni che calcia indisturbato in area di rigore, bravissimo Dosso che devia in angolo. Un’altra grande chance capita sui piedi di Obleac al 42′. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo, il difensore giallazzurro esce bene dai blocchi della difesa bianconera e calcia verso la porta. Il pallone esce di poco a lato. La ripresa parte male per i ciociari. Infatti, dopo soli 4 minuti da un calcio di punizione sbuca Bertoncini che batte Dosso pareggiando i conti. Al 20′ Mezsargs ha una grande occasione calciando verso la porta ma Martinelli si frappone sulla traiettoria e ribatte il tiro. Al 33′ il momento della svolta: lancio lungo per Mezsargs che viene intercettato da Piras. La deviazione anticipa Leonardo e termina in fondo alla rete, portando di nuovo in vantaggio i padroni di casa. La partita vede un arrembaggio finale dello Spezia per recuperare lo svantaggio ma il Frosinone fa muro e ottiene altri tre punti fondamentali in campionato.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio