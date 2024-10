 SERIE C FEMMINILE, TERZA VITTORIA CONSECUTIVA PER IL FROSINONE

Ferentino – Il Frosinone di mister Foglietta non si ferma. Conquista la sua terza vittoria in campionato e allunga la striscia positiva. A farne le spese in questa quinta giornata è la Salernitana di mister De Risi. Le giallazzurre partono forte come sempre e si rendono pericolose in più occasioni. Al 13′ del primo tempo la svolta della gara quando su azione di calcio d’angolo, Bevilacqua colpisce la traversa da due passi e sulla ribattuta arriva la Collovà che porta in vantaggio il Frosinone. La partita continua con un possesso palla asfissiante da parte delle giallazzurre che chiudono la Salernitana nella propria area. Questa situazione non cambia anche nella ripresa fino a quando, da un calcio di punizione sul limite dell’area di rigore, Flavia Sgambato trova il colpo vincente che batte il portiere granata. La squadra di mister Foglietta non è sazia e sul finale di partita colpisce ancora. Autrice della terza rete è Veronica Spagnoli che dopo una serpentina in area di rigore salta il portiere e segna il gol del definitivo 3-0. Un’altra splendida vittoria del Frosinone che si lancia nelle posizioni alte di classifica.

Frosinone: Siejka, Stibel (41’ st Palmieri), Silvi (30’st Spagnoli), Neddar, Bevilacqua, Vaccari, Sgambato (30’ st Maier), Tata (38’ st Leone), Licari, Collova, Fiore (15’ st Ruzafa). A disposizione: Cacchioni, Musolino, Zavarese, Zuliani. Allenatore: Foglietta

Salernitana: Giliberti, Apicella, De Lucia, Calvanese, Cozzolino, Falivene, Sabatino, Orefice (44’ st D’Orso), Cuomo (24’ st Cuciniello), Colonnese (32’ st Ferrentino), Olivieri (21’ pt Donnarumma). A disposizione: Pascale, Marino, D’Aura, Tulimieri. Allenatore: De Risi

Arbitro: Leone di Avezzano

Assistenti: Bordin e Iannarelli

Marcatori: 7’ pt Collova, 19’ st Sgambato, 45’ st Spagnoli