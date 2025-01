 PRIMAVERA, MISTER PESOLI: “SODDISFATTO DELLA CRESCITA DEI RAGAZZI”

Riparte da Avellino la marcia della Primavera giallazzurra, che in questo 2025 avrà il compito di difendere il primo posto in classifica. Mister Pesoli è soddisfatto non solo dei tanti punti fatti ma anche e soprattutto della crescita dei ragazzi. Nuovo anno e nuove sfida da vivere come squadra, questo il pensiero del tecnico giallazzurro:

Primo posto in classifica, cinque punti di vantaggio sul Napoli secondo, quanto è soddisfatto mister Pesoli?

“Un bilancio senz’altro positivo, non inteso solo come risultati e prestazioni, ma come crescita totale del gruppo e dei singoli. Sono arrivato a stagione in corso, dopo la promozione di mister Greco in prima squadra ed ho trovato un gruppo già pronto, sia tecnicamente che tatticamente, collaborativo e predisposto al lavoro. Stiamo lavorando bene, sono soddisfatto anche del gruppo 2008 che sta crescendo”.

Quali sono i punti di forza del Frosinone?

“Quando questa squadra entra in campo sa esprimersi al meglio nelle due fasi, soffrendo al momento giusto ed avendo la forza per attaccare nei momenti cardine del match. Partite dominate si, ma anche altre portate a casa con sacrifico e spirito di squadra, andare sotto e ribaltarla, oppure difendere un risultato è sinonimo di grande abnegazione”.

Che girone di ritorno ci aspetta?

“Intanto pensiamo a finire nel modo giusto le ultime gare del girone di andata. Mi aspetto un percorso ancora lungo, andremo ad affrontare partite da primi della classe e questo porterà gli avversari ad affrontarci con grande attenzione e motivazione. Quello che facciamo come staff è di tenere tutti i ragazzi sul pezzo, senza mai abbassare l’attenzione con allenamenti giorno dopo giorno produttivi e positivi. Da qui a maggio sarà fondamentale ragionare da squadra e non da singoli”.

Cosa chiede mister Pesoli a questo 2025?

“Sono soddisfatto in generale della mia vita, ho una famiglia stupenda che mi permette di inseguire il mio sogno di allenare. A livello sportivo chiedo continuità, ma questa arriva attraverso il lavoro, l’applicazione e la professionalità e tutto ciò deve essere accompagnato dai momenti giusti e dalle persone giuste. Ho uno staff che mi supporta, una squadra forte e una grande società che ci permette di lavorare in maniera tranquilla e serena senza farci mancare nulla”.