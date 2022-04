 SETTORE GIOVANILE, PROGRAMMA DEL WEEKEND

Battute finali della stagione per i campionati giovanili del Frosinone.

Ultima giornata dell’under 17 che affronterà il Crotone cercando di chiudere con una vittoria.

Gli under 15 ospiteranno la Reggina nei play-off, domenica 1 maggio a Ferentino. I precedenti, nella regular season, hanno visto il Frosinone battere la Reggina nel match d’andata mentre nel girone di ritorno ad uscire vittoriosa è stata la compagine amaranto.

Unico campionato ancora in corsa, a tre giornate dalla conclusione, è quello under 14 élite: i canarini attenderanno nel Centro Sportivo di Ferentino il Savio. I ragazzi di mister Broccolato si trovano al 1° posto in classifica con due punti di vantaggio dall’Accademia Calcio Roma.

UNDER 17 – 26ª giornata

Sabato 30 aprile alle ore 11:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Crotone

UNDER 16

Campionato terminato

UNDER 15 – Play-off

Domenica 1 maggio alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Reggina

UNDER 14 élite – 24ª giornata

Sabato 30 aprile alle ore 15:00 – Ferentino (FR)

FROSINONE – Savio

UNDER 14 pro

Campionato terminato

UNDER 13 Pro

Campionato terminato

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio