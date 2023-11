 UNDER 14 ELITE, ROMANA-FROSINONE 0-3

ROMANA: Battista (27′ st Amadin), Cesandri, De Astis (1′ st Di Filippo), Di Vico (23′ st Metoldo), Migione, Ricci, Roviglioni, Russo (1′ st Rondinone), Toto (1′ st La Marca), Trifogli (23′ st Sassaroli), Tucci.

A disposizione: Giacobbe, Laurora, Pasquali

Allenatore: Cuttitta

FROSINONE: Crescenzi (6′ st Esposito), Verdone, Di Camillo, Grande (23′ st Massa), Della Rasa (17′ st Farina), Antonelli (1′ st De Luca), Battaglia (13′ st Cerquozzi), Tolomeo (11′ st Frara), Montanaro, Mastropietro, Ranieri (4′ st De Vivo)

A disposizione: Tacchi, Xhemali

Allenatore: Pacini

Marcatori: Ranieri 16’pt e 30’pt, Battaglia 18’pt

Arbitro: Cobzaru di Roma 1

Settimo turno dell’Under 14 Elite che si conclude con un netto 0-3 del Frosinone ai danni della Romana. Partita dominata sotto tutti i punti di vista. A fine primo tempo il risultato era già scritto e la gara chiusa. Dopo 10′, dopo una bella azione manovrata Ranieri sblocca il match, il raddoppio arriva con Battaglia che con un traversone sorprende Battista che non èlegge bene la traiettoria del cross, mentre il tris lo cala ancora Ranieri. Seconda frazione in totale controllo per i giallazzurri che grazie a questa vittoria tornano a correre per raggiungere la vetta.