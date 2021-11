 UNDER 14 ELITE, IL FROSINONE VA SOTTO MA LA RIBALTA. QUATTRO GOL ALL’ATLETICO 2000 (1-4)

ATLETICO 2000: Croce, Lo Re, Andolfo (dal 23’ st Nuvoli), Ricciardi (dal 23’ st Pop), Malossi, Ramazzotti (dal 16’ st Testa), Conti, Ferini, Cali (dal 23’ st Angelillo), Serta (dal 23’ st Pennesi), Edo. Riggi (dal 29’ st Palomba).

A disposizione: Pepe, Prestianni.

Allenatore: Rodrigues.

FROSINONE: Massella (dal 22’ st Giora), Ema. Riggi (dal 1’ st Petraglia), Carlaccini, D’Arpino, Magliozzi, Marini (dal 28’ st Reali), Summa, Mancini (dal 28’ st D’Amico), Stangoni (dal 22’ st De Santis), Carpentieri (dal 25’ st Pantano), Colafrancesco (dal 25’ st Carola).

A disposizione: –

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: sig. Luca Giuliani della sezione di Ciampino.

Marcatori: 35’ pt Serta rig. (Atletico), 35’+3’ pt Carlaccini (Frosinone), 12’ st Carpentieri (Frosinone), 13’ st Mancini (Frosinone), 21’ st Petraglia (Frosinone).

Note: ammoniti: Ema. Riggi (Frosinone); recupero: 3’ pt e 2’ st.

ROMA – Settima vittoria consecutiva e 24 punti che valgono il 2° posto in classifica per il Frosinone.

A Roma i giallazzurri allenati da mister Broccolato affrontano l’Atletico 2000 di mister Rodrigues: match impegnativo e particolare perché i padroni di casa si trovano in 11ª posizione con 6 punti in 9 match giocati, 11 gol fatti e 22 subiti.

Il Frosinone non comincia bene la gara e in qualche circostanza rischia di subire gol, infatti al 35’ minuto del primo tempo il signor Giuliani della sezione di Ciampino concede un calcio di rigore ai padroni di casa che realizzano con il Serta.

Il vantaggio dell’Atletico 2000 però dura pochi minuti perché nei minuti di recupero del primo tempo è Carlaccini a pareggiare i conti sfruttando bene un calcio d’angolo. Il primo tempo termina 1-1.

Nella ripresa il Frosinone cambia registro e comincia a macinare palle gol e azioni pericolose. Al minuto 12’ è il solito Carpentieri a finire sul tabellino dei marcatori e a completare la rimonta. Nemmeno sessanta secondi dopo, Mancini batte Croce con un missile terra-aria che si infila sotto la traversa e fa tris.

Al minuto 21’ gioia anche per Petraglia, subentrato a Riggi nella ripresa, che su un contropiede fulminante segna il gol del definitivo 1-4.

