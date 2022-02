 UNDER 14 ÉLITE, AD UN FROSINONE FORMATO TRASFERTA BASTA UN TEMPO PER CHIUDERE IL MATCH. L’ATLETICO LODIGIANI CADE SOTTO I COLPI DEL FROSINONE (1-3)

ATLETICO LODIGIANI: Pelli (5’ st Goia), Lettieri, De Angelis, Silvestri, Mannella, Ferrante, Fiorentini, Palleschi, Kambou, Napoli, Valente.

A disposizione: Grimi, Roberti, Caon, Galluzzo, Motta, Nicosanti, Gargiulo, Marchetti.

Allenatore: Lambroni.

FROSINONE: Giora (dal 32’ st Massella), Summa, Carlaccini (dal 21’ st Ciucci), Callara (dal 29’ st D’Arpino), Rosa (dal 29’ st Reali), Marini, Cascone (dal 21’ st D’Amico), Muccitelli, Stangoni (dal 20’ st Nigro), Mancini, Carpentieri (dal 32’ st Magliozzi).

A disposizione: –

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: sig. Scatena della sezione di Ciampino

Marcatori: 7’ pt Carlaccini (Frosinone), 10’ pt Mancini (Frosinone), 18’ pt Fiorentini (Atl. Lodigiani), 25’ pt Callara (Frosinone).

Note: ammoniti: Muccitelli (Frosinone), Carpentieri (Frosinone); espulsi: Muccitelli (Frosinone).

FERENTINO – Il Frosinone riprende la corsa anche nel campionato élite, dopo la brusca battuta d’arresto avuta contro la Lodigiani arriva la seconda vittoria consecutiva.

Accade tutto nella prima frazione di gioco, infatti in 10 minuti il Frosinone si porta avanti 2-0 grazie ai gol di Carlaccini e Mancini. Per il difensore numero 3 si tratta del quinto gol in campionato e del secondo gol consecutivo.

A metà primo tempo i padroni di casa accorciano le distanze con il gol di Fiorentini ma pochi minuti dopo Callara sale in cattedra e firma il gol del 3-1.

Nella ripresa poche emozioni, qualche insidia di troppo dell’Atletico Lodigiani accentuata dall’espulsione di Muccitelli per doppia ammonizione nei minuti finali.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio