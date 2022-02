 UNDER 14 PRO, IL FROSINONE VINCE DI MISURA SUL MONTEROSI (1-0)

FROSINONE: Massella (dal 24’ st Cera), Pantano (dal 14’ st Rosa), Ciucci, Callara (dal 27’ st Bonanni), Marini, Reali, Stangoni (dal 27’ st Giorgi), Summa (dal 1’ st Muccitelli), D’Amico (dal 1’ st Mancini), D’Arpino (dal 14’ st Colafrancesco), Carpentieri.

A disposizione: –

Allenatore: Broccolato.

MONTEROSI: Altobelli, Gambarelli (dall’8’ st Marsiglia), D’Aguanno (dal 22’ st Cherubini), Tulli, Scatolini, Lelli, Castellani, Vari (dal 16’ st Daju), De Angelis, Proromo, Apostoli.

A disposizione: Umbro, D’Alessio, De Maio.

Allenatore: Tancini Mizzoni.

Arbitro: sig. De Marco Antonio della sezione di Tivoli.

Marcatori: 19’ st Carpentieri (Frosinone).

Note: ammoniti: Carpentieri (Frosinone).

FERENTINO – Vittoria e secondo risultato utile consecutivo per il Frosinone under 14 nel campionato Pro.

I giallazzurri classe 2008 hanno superato di misura i pari età del Monterosi e portato a casa 3 punti che tengono alto il morale e permettono ai ragazzi di mister Broccolato di riagguantare la parte alta della classifica.

Attualmente il Frosinone, forte dei suoi 13 punti, si trova al 7° posto in classifica con cinque squadre in 6 punti.

Match winner il solito bomber Carpentieri, il numero 11 con il gol siglato al Monterosi sale a quota 6 gol in campionato.

