 UNDER 14 ÉLITE, BATTUTO IL TOR SAPIENZA 3-2. IL FROSINONE MANTIENE LA VETTA DELLA CLASSIFICA

TOR SAPIENZA: Romanella, Umbro, Scarpanti (dal 17’ st Mascaro), Di Felice, Rossi, Savastano, Bernardini (dal 6’ st Capodanno), Tacconi, Zonetti (dal 31’ st Lucidi), Monardo (dal 30’ pt Bucceroni), Ferrera.

A disposizione: Marini, Cassano, Ciciarelli, D’Alberti.

Allenatore: Gosti.

FROSINONE: Cera (dal 25’ st Giora), Lama (dal 4’ st Giorgi), Bonanni (dal 10’ st De Santis), Muccitelli, Magliozzi, Marini (dal 13’ st Reali), Cascone, Mancini (dal 10’ st Pantano), Callarà (dal 6’ st D’Arpino), Ciucci, Carpentieri (dal 4’ st Stangoni).

A disposizione: –

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: sig. Piva della sezione di Roma 2.

Marcatori: 8’ pt Bonanni (Frosinone), 18’ pt Carpentieri (Frosinone), 1’ st Cascone (Frosinone), 14’ e 18’ st Tacconi (Tor Sapienza).

Note: ammoniti: Giorgi (Frosinone), Magliozzi (Frosinone).

ROMA – Vince, ma con qualche brivido di troppo, il Frosinone under 14 di mister Broccolato.

I canarini consolidano il primo posto in classifica e mettono in cassaforte altri tre punti superando 2-3 il Tor Sapienza.

Il match si mette subito sui binari giusti per il Frosinone, al 9’ minuto del primo tempo Bonanni sblocca il risultato e porta in vantaggio i suoi. 10 minuti dopo il Frosinone raddoppia con Carpentieri e termina sullo 0-2 la prima frazione.

Pronti, via i canarini a pochissimi secondi dal fischio d’inizio del secondo tempo calano il tris con Cascone pensando di aver chiuso definitivamente il match.

Proprio dopo lo 0-3 l’orgoglio del Tor Sapienza prende il sopravvento: prima i padroni di casa segnano il gol dell’1-3 con Tacconi e poi il 2-3, ancora con il numero 8.

Broccolato striglia i suoi chiedendo una reazione ed infatti negli ultimi minuti di gioco gli ospiti riescono ad arginare le offensive avversarie e a sfiorare il poker in qualche occasione.

