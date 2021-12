 UNDER 14 ELITE, FROSINONE FORZA 9! SI ARRENDE IL TORRENOVA

FROSINONE: Cera (dal 16’ st Giora), Magliozzi (dal 1’ st Rosa), Carlaccini (dal 12’ st Nigro), Ciucci, Reali, Marini, Pantano (dal 4’ st Colafrancesco), Summa (dal 16’ st Bonanni), Stangoni, Cascone (dal 1’ st Carpentieri), Petraglia (dal 12’ st D’Arpino).

A disposizione: –

Allenatore: Broccolato.

ATLETICO TORRENOVA: Florea, Murro (dal 16’ st Imparato), Pietropaoli, D’Urso (dal 6’ st Deidda), Magagnini (dal 4’ st Tulli), Peng, Mattei, Morciano (dal 25’ st Mastrovincenzo), Okafor (dal 18’ st Lori), Barcellan (dal 10’ st Struffi), Verdelocco (dal 28’ pt Di Stefano).

A disposizione: Cara, Gatti.

Allenatore: Brusca.

Arbitro: sig. Fabrizi Lorenzo della sezione di Frosinone

Marcatori: 3’ pt, 7’ st, 21’ st e 35’+3’ st Stangoni (Frosinone), 15’ pt Pantano (Frosinone), 20’ pt Petraglia (Frosinone), 19’ st Ciucci (Frosinone), 25’ st Rosa (Frosinone), 35’+1’ st Colafrancesco (Frosinone).

Note: recupero: 0’ pt e 3’ st.

FERENTINO – Inarrestabili i classe 2008 di mister Broccolato. Il Frosinone ha rifilato un secco 9-0 all’Atletico Torrenova.

Gli ospiti non hanno potuto fare granché, i giallazzurri infatti hanno sbloccato il risultato dopo 3 minuti di gioco con Stangoni per poi portarsi sul 3-0 grazie a Pantano e Petraglia.

Nella ripresa i padroni di casa non si fermano e dilagano, prima Stangoni sigla altri tre gol per il poker personale, poi Ciucci e i due subentrati Rosa e Colafrancesco chiudono il match sul 9-0.

3 punti importanti per la zona alta della classifica infatti attualmente i giallazzurri sono in 2ª posizione dietro solo all’Accademia Calcio Roma, segue l’Accademia Frosinone con 25 punti e Lodigiani con 22.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio