 UNDER 16, GIORNATA STORTA DEI CANARINI. IL BENEVENTO VINCE 2-1

FROSINONE: Di Giosa, De Filippis, Cazora (dal 29′ st Tiberi), Dolciami (dal 34′ st Molignano), Caliandro, Curzi (dal 1′ st Fiorito), Buonpane, Diodati, Baptista, Ruggiero (dal 20′ st Riccone), Tocci.

A disposizione: Marini, Falli, Calabretta, Eulisi, Cenciarelli.

Allenatore: Mancone.

BENEVENTO: Marino, Masi, Malafronte (dal 30′ st Cerciello), Borrelli (dal 20′ st Diez), Verza, Nonga, De Stefano, Santucci, Nurcato (dal 15′ st Frasca), De Michele (dal 30′ st Coppola), Sasso.

A disposizione: Verdicchio, Falcone, Squillante, Giorgione, Ambrosio.

Allenatore: Fusaro.

Arbitro: sig. Bernardini della sezione di Ciampino; assistenti sigg. Fabrizi e Ceci della sezione di Frosinone.

Marcatori: 30′ pt e 44′ st Sasso (B), 3′ st Dolciami (F).

Note: ammoniti: Tocci (F).

CEPRANO – Brusca battuta d’arresto per il Frosinone che perde contro il Benevento e perde terreno sulla Roma che vince e prova la fuga.

La doppietta di Sasso stende i giallazzurri e regala alle streghe i 3 punti che valgono il 4° posto in classifica a soli 2 punti di distacco proprio dai canarini.

Il numero 11 dei giallorossi ha sbloccato il risultato al 30’ minuto della prima frazione ma nei primi minuti della ripresa il Frosinone ha pareggiato i conti con il gol di Dolciami.

Nei minuti finali doccia fredda per i padroni di casa perché è sempre Sasso ad andare in gol e a regalare la vittoria alle streghe.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio