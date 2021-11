 UNDER 14 ELITE, FROSINONE SUPER! GOLEADA ALLA LUPA FRASCATI (7-1)

FROSINONE: Cera (dal 18′ st Giora), Magliozzi, Ciucci (dal 16′ st Pantano), D’Amico, Riggi (dal 1′ st Summa), Reali, Nigro, Muccitelli (dal 9′ st Giorgi), Carpentieri (dal 18′ st Bonanni), Petraglia (dal 9′ st Mancini), Carlaccini (dal 18′ st D’Arpino).

A disposizione: –

Allenatore: Broccolato.

LUPA FRASCATI: Lanciotti, Paladini (dal 5′ st Sancamillo), Marone, Raponi (dal 9′ st Mastropietro), Chiocca, Lolli, Caldarella (dal 15′ st Pinti), Cotecchia (dal 1′ st Gnutti), Orsini (dal 18′ st Vinci), Loreti (dal 1′ st Evangelisti), Lapiccirella (dal 15′ st Micheli).

A disposizione: Speranza, Esposito.

Allenatore: Mastracchio.

Arbitro: sig. Matteo Mizzoni della sezione di Frosinone.

Marcatori: 4′ pt, 20′ pt, 8′ st e 16′ st Carpentieri (Frosinone), 23′ pt e 34′ pt Nigro (Frosinone), 4′ st Orsini rig. (Lupa Frascati), 6′ st Petraglia (Frosinone).

Note: recupero: 1′ pt e 0′ st.

FERENTINO – Il Frosinone passeggia sulla Lupa Frascati e conquista la 6ª vittoria consecutiva.

Partita mai in discussione, i giallazzurri hanno impiegato 4 minuti per sbloccare il risultato grazie ad un Carpentieri inarrestabile. Lo stesso numero 9 al minuto 20 ha portato i suoi sul 2-0. Dopo tre minuti Nigro prima fa tris e sul finale della prima frazione firma il temporaneo 4-0.

Nella ripresa la situazione non cambia, il Frosinone continua ad assediare la metà campo avversaria ma al minuto 6′ il signor Mizzoni della sezione di Frosinone concede un calcio di rigore agli ospiti. L’incaricato dal dischetto è Orsini che batte Cera e segna il gol del 4-1. Nemmeno il tempo di riposizionarsi che i padroni di casa segnano la quinta marcatura con Petraglia e ampliano il vantaggio.

I giallazzurri però non si fermano e vanno in gol ancora con Carpentieri prima al minuto 8′ e poi al minuto 16′ della ripresa. Per l’attaccante è il primo poker in stagione.

