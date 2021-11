 UNDER 14 PRO, MATCH TIRATO FINO ALLA FINE MA IL FROSINONE VIENE BEFFATO DA UN CALCIO DI RIGORE (1-0)

LAZIO: Russi, De Pascalis, Calvani, Noto, Tagliolini, Lo Monaco, Saitta, Di Claudio (dal 30′ st Marku), Zangari (dal 36′ st Sugamosto), Russo, Romanelli.

A disposizione: Giacomone, Ceccarelli, Santo, Merico, Paciullo, Di Liberto.

Allenatore: Ruggeri.

FROSINONE: Giora, Summa, Ciucci, Mancini, Rosa, Marini, Petraglia, Muccitelli, Carpentieri, Cascone (dal 10′ st Colafrancesco), Carlaccini (dal 20′ st Stangoni).

A disposizione: Massella, Reali, Magliozzi, Riggi, D’Amico.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: sig. Gennaro Michele Ruino della sezione di Roma 2.

Marcatori: 12′ st Zangari rig. (Lazio).

Note: ammoniti: Carpentieri (Frosinone), Giora (Frosinone), Russi (Lazio), Calvani (Lazio), Saitta (Lazio), Zangari (Lazio).

ROMA – Il Frosinone torna a casa a mani vuote contro i pari età della Lazio nel campionato Under 14 dedicato alle squadre professionistiche.

Primo tempo bloccato, entrambe le squadre provano a passare in vantaggio ma nessuna delle due riesce a trovare l’azione vincente.

Il primi squilli sono della Lazio con Romanelli e Zangari poi il Frosinone con Cascone e Carpentieri.

L’equilibrio porta a chiudere la prima frazione sullo 0-0.

Nella ripresa la Lazio crea qualcosina in più rispetto agli ospiti ma è un episodio a fare la differenza: al 12 minuto Giora atterra in maniera irregolare Zangari e il signor Ruino della sezione di Roma 2 indica il dischetto. Dagli undici metri è lo stesso Zangari ad affrontare e a battere il numero 1 del Frosinone per il gol dell’1-0.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio