 UNDER 16, PAREGGIO A RETI BIANCHE TRA COSENZA E FROSINONE

COSENZA: Abruzzese, Bevilacqua, Zicaro, De Luca (dal 19’ st Muraca), Cerra, Zoda, Sarpa, Delicato, Greco (dal 9’ st Lagatta), Raimondi, Roseti (dal 27’ st Porco).

A disposizione: Donato, Naccarato, Gigliotti, Salvino, Paciola, Caruso.

Allenatore: Belmonte.

FROSINONE: Grasso, Rizzo (dal 1’ st Shkambaj), D’Auria, Chianese (dal 24’ st Silvestri), Saputo, Iachini, Coiro, Pelosi, Mezsargs, Centra, Lusciano.

A disposizione: Romano, Mastromattei, Magnolia, Di Cristofaro, Buttarazzi.

Allenatore: Galuppi.

Arbitro: sig. Carlo Alberto Frangella della sezione di Paola; assistenti sigg. Di Santo Vincenzo della sezione di Paola e Di Santo Giuseppe della sezione di Cosenza.

Marcatori: –

Note: ammoniti: Bevilacqua (Cosenza), Zoda (Cosenza), Sarpa (Cosenza), Lagatta (Cosenza); recupero: 0’ pt e 5’ st.

COSENZA – Termina 0-0 il match di recupero della 5ª giornata del campionato under 16 di serie A e B.

Il Cosenza ospita il Frosinone di mister Galuppi: due compagini che si trovano rispettivamente in 6ª e 7ª posizione ma i lupi nell’ultimo match hanno superato per 2-0 i pari età del Lecce, mentre gli ospiti sono usciti sconfitti contro la Reggina.

Il risultato del match fotografa integralmente quanto successo durante i 90 minuti di gioco con un equilibrio totale nella prima parte di gara e pochissime chiare occasioni da gol.

Nella ripresa le due compagini hanno cercato di alzare il baricentro ma senza esporsi in maniera particolare e senza trovare la via del gol.

