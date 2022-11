 UNDER 14 ÉLITE, LA ROMA PASSA 1-0 A CEPRANO

FROSINONE: G. Rosa, Tomassetti (dal 14’ st Ferrara), Trulli, Paniccia (dal 20’ st Voidoc), Iacobelli (dal 28’ st Fioretti), Riggi, Caschera (dal 5’ st Caramanica), R. Rosa, Ricci (dal 5’ st Sperduti), Carbone (dal 33’ st Ferrara), Casagrande.

A disposizione: Cavazza, Pantalone.

Allenatore: Broccolato.

ROMA: Tattoni Liturri, Taddei (dal 30’ st Crescimbeni), Coletta, Di Marino, Cioffi, Zekaj (dal 10’ st Galieti), Dal Bon, Ndao, Susin (dal 17’ st Rialti), Bonanno (dal 9’ st Milocco).

A disposizione: Bouaskar, Paul, Frani, Di Mascio, Rechia.

Allenatore: Conti.

Arbitro: sig. De Marco della sezione di Latina.

Marcatori: 16’ pt Dal Bon (R).

Note: recupero: 1’ pt e 0’ st.

CEPRANO – Il Frosinone Under 14 cade contro la Roma e rimane a quota 3 punti in campionato.

I giallorossi hanno sfruttato al meglio un’azione offensiva conclusa da Dal Bon, al 16’ minuto della prima frazione, per sbloccare il risultato e portare a casa 3 punti utili per mantenere la testa della classifica.

Da evidenziare la giornata no dei canarini che nei minuti regolamentari ha colpito due legni senza però trovare la via del gol.

