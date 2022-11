 UNDER 14 ÉLITE, VOLA IL FROSINONE. BATTUTA ANCHE LA NUOVA TOR TRE TESTE (0-1)

NUOVA TOR TRE TESTE: Calcaterra, Alosi, Girini, Agrifoglio, Marra, Di Marco, Marruganti (dal 17’ st Tortelli), De Riso (dal 22’ st Mochi), Terracina (dal 28’ st Giusti), Codina (dal 10’ st Quagliarini), Aru (dal 3’ st Vermicelli).

A disposizione: Proietti, Gianni, Moscati.

Allenatore: Cianti.

FROSINONE: G. Rosa, Trulli, Pantalone (dal 3’ st Ferrara), Voidoc (dal 13’ st Paniccia), Iacobelli, Riggi, Casagrande, Rosa, Ricci (dal 13’ st Caramanica), Carbone, Giurdanella (dal 3’ st Caschera).

A disposizione: Cavazza, Fioretti, Tomassetti, Esposito, Sperduti.

Allenatore: Broccolato.

Marcatori: 15’ st Caramanica (F).

Note: ammoniti: Agrifoglio (N), Vermicelli (N); espulsi: Marra (N).

ROMA – Il Frosinone under 14, nel campionato élite, batte la Nuova Tor Tre Teste e rimane in vetta alla classifica insieme all’Atletico 2000.

I giallazzurri salgono a quota 12 punti in quattro match disputati e si candidano per la lotta alle prime posizioni.

Match tirato e particolarmente sentito per la posta in palio, ad inizio gara le due compagini erano a quota 9 punti, ed infatti il primo tempo scivola via a reti inviolate.

Nella ripresa però mister Broccolato effettua diversi cambi ed il gol vittoria arriva proprio da un subentrato, Caramanica, che al 15’ minuto porta avanti i suoi.

La Nuova Tor Tre Teste prova ad assaltare il fortino degli ospiti, ma i padroni di casa non sbagliano ed annullano ogni azione offensiva avversaria.

