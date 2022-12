 UNDER 14 ÉLITE, MANITA DEL FROSINONE NEL DERBY GIALLAZZURRO

ACC. FROSINONE: Di Rita, Piccoli, Di Gerio, Gonzalez (dal 35′ st Danella), Caterino (dal 33′ st Cardinali), Cimini (dal 8′ st Grande), Agosti (dal 35′ st Giannantoni), Milano, Ionta, Martucci (dal 8′ st Fratarcangeli), Evangelisti (dal 27′ st Vacca).

A disposizione: Gottaldi, Uopi, Fiaschetti.

Allenatore: Cerri.

FROSINONE: Rosa, Di Giuseppe (dal 26′ st Giurdanella), Trulli (dal 20′ st Tomassetti), Fioretti (dal 1′ st Paniccia), Iacobelli, Riggi, Casagrande (dal 26′ st Pantalone), Rosa (dal 30′ st Sperduti), Carbone, Caramanica, Esposito (dal 8′ st Caschera).

A disposizione: Cavazza, Pileri, Voidoc.

Allenatore: Broccolato

ARBITRO: Sig. Mariani della sezione di Cassino.

MARCATORI: 5′ pt Riggi (F), 15′ pt Autogol (F), 21′ pt Carbone, 30′ e 32′ st Caramanica.

NOTE: Ammoniti: Gonzalez (Acc).

FROSINONE – Ottava vittoria consecutiva e primato con +5 dalla seconda per il Frosinone di mister Broccolato. I classe 2009 hanno superato brillantemente l’Accademia Frosinone in un derby a tinte giallazzurre.

Il Frosinone ha impiegato solamente 5 minuti per battere Di Rita e passare in vantaggio grazie al gol di Riggi.

Prima della fine della prima frazione però gli ospiti continuano a mantenere alto il ritmo costringendo l’Accademia Frosinone ad abbassare il baricentro.

I padroni di casa però vanno sotto 0-2 su un autogol sfortunato della propria retroguardia per poi subire il gol dello 0-3 al 21′ minuto.

Nella ripresa il Frosinone non si placa e continua a creare palle gol ma riesce ad incrementare il vantaggio solamente nei minuti finali del match con Caramanica che sigla una doppietta e chiude il match sullo 0-5.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio