 UNDER 17, IL FROSINONE CHIUDE CON UNA SCONFITTA IL GIRONE D’ANDATA

PALERMO: Salomone, Graci, Basile (dal 10′ st D’Acquisto), Vaiamo, Di Maggio, Pipitone (dal 10′ st Dimitri), Di Maria, Batraco, Noto, S. Lamantia, Messina (dal 32′ st Sapuchella).

A disposizione: Di Maria, Mulè, La Rosa, Scaglione, Vahniem, V. Lamantia.

Allenatore: Del Grosso.

FROSINONE: Grasso, Cozzolino (dal 32′ st Shkambaj), Bianchi, Ambrosini, Pelosi, De Rita, Izzo (dal 21′ st Rizzo), Silvestri, Sitek, Centra (dal 32′ st Petrucci), Bauco (dal 21′ st Schietroma).

A disposizione: Gabriele, Orlandi, Paparelli, Petrucci, Fiorletta.

Allenatore: Ledesma.

Arbitro: sig. Angelo della sezione di Marsala; assistenti sigg. Bennici della sezione di Agrigento e Lugaro della sezione di Palermo.

Marcatori: 38′ pt Messina (P).

Note: ammoniti: Pelosi (F).

PALERMO – Si chiude con una sconfitta il girone d’andata del Frosinone nel campionato under 17.

I giallazzurri cadono contro il Palermo, fuori casa, e vedono le prime posizioni allontanarsi di 10 punti. Proprio i rosanero raggiungono i canarini al 4° posto in classifica, 20 punti in dodici match disputati, insieme anche al Benevento.

I padroni di casa portano a casa il risultato grazie ad un guizzo di Messina che al 38′ minuto del primo tempo beffa la retroguardia del Frosinone e batte Grasso. La reazione dei ragazzi di mister Ledesma è stata immediata, ma anche le azioni create nella ripresa non hanno portato al gol del pareggio.

L’under 17 scenderà in campo la prossima settimana per il primo match del girone di ritorno contro la Lazio.

