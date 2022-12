 UNDER 14 PRO, IL FROSINONE VINCE 2-0 CONTRO IL MONTEROSI

FROSINONE: Cavazza, Di Giuseppe (dal 19′ st Pileri), Tomassetti, Paniccia, Iacobelli, E. Riggi, Casagrande (dal 23′ st Esposito), R. Rosa, Carbone (dal 14′ st Voidoc), Caramanica (dal 14′ st Ricci), Pantalone (dal 1′ st Caschera).

A disposizione: G. Rosa, Trulli, Fioretti, Sperduti.

Allenatore: Broccolato.

MONTEROSI: A. Ronchetti, Tartaglia, Trimigliozzi (dal 23′ st Zurlo), Zambardi (dal 7′ st Maggiora), Pezzotti, S. Ronchetti (dal 14′ st Pepe), Petrilli (dal 23′ st Cimarra), Formica, Carnovale (dal 23′ st Colacchi), Figueroa, Cangianiello (dal 14′ st Scopel).

A disposizione: Barocci.

Allenatore: Fralassi.

ARBITRO: Sig. Cedrone della sezione di Cassino.

MARCATORI: Caramanica (F), Carbone (F).

RIPI – Il Frosinone under 14 vince anche nel campionato Pro e balza al 6° posto in classifica. I canarini infatti con la vittoria per 2-0 sul Monterosi, compagine 10a in classifica, superano Ancona, Ascoli e Vis Pesaro.

In gol per il Frosinone Caramanica e Carbone.

Il match contro il Monterosi chiude il girone d’andata con il Frosinone a quota 10 punti, prossimo match dopo le vacanze natalizie con il Frosinone che ospiterà il Pescara nel fine settimana del 14-15 gennaio.

