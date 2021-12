 UNDER 14 ELITE, MATCH PIROTECNICO MA IL FROSINONE VA KO (4-5)

FROSINONE: Cera (dal 30’ st Giora), Summa (dal 15’ st Cascone), Carlaccini (dal 15’ st Riggi), Mancini, Marini, Reali (dal 10’ st Magliozzi), Stangoni (dal 9’ st D’Amico), Rosa (dal 20’ st D’Arpino), Petraglia (dal 29’ st Colafrancesco), Ciucci, Carpentieri.

A disposizione: –

Allenatore: Mizzoni.

LODIGIANI: Amati, Bagnerini (dal 12’ st Calzati), Perna, Cicerchia, Bartucca, Carfagna, Hudisteanu, Di Cicco, Timperi, Costantini.

A disposizione: Valentini, Carbonara, Cincozze, Ledda, Bellacosa, Rapaccioni, Leppe, Falasca.

Allenatore: Valentini.

Arbitro: sig. Sigismondi Lorenzo della sezione di Frosinone.

Marcatori: 7’ pt Reali autogol (Lodigiani), 13’ pt, 20’ pt e 17’ st Carpentieri (Frosinone), 23’ pt, 6’ st e 8’ st Costantini (Lodigiani), 33’ pt Reali (Frosinone), 33’ st Perna (Lodigiani).

Note: ammoniti: Magliozzi (Frosinone); espulsi: Magliozzi (Frosinone), D’Amico (Frosinone); recupero: 1’ pt e 4’ st.

FERENTINO – Si interrompe la striscia positiva del Frosinone under 14 nel campionato regionale d’eccellenza, dopo 9 vittorie consecutive arriva la sconfitta casalinga contro la Lodigiani.

Partita ricca di emozioni e di colpi di scena con due attacchi super prolifici.

A passare in vantaggio sono gli ospiti con un autogol dello sfortunato Reali. Al quarto d’ora di gioco si accende Carpentieri e in 7 minuti prima ristabilisce la parità e poi completa la rimonta.

Dall’altra parte però la Lodigiani non sta a guardare e accorcia subito le distanze con il numero 11 Costantini. Prima della fine della prima frazione di gioco Reali si fa perdonare per l’autogol e va a segno nella porta avversaria siglando il gol del temporaneo 3-2.

Nella ripresa succede di tutto: al 6’ e all’8’ minuto Costantini firma la sua tripletta personale e ribalta nuovamente il risultato ma Carpentieri risponde immediatamente e ristabilisce di nuovo la parità, hat trick anche per l’attaccante giallazzurro.

Nei minuti finali del match doccia gelida per il Frosinone perché la Lodigiani va a segno con Perna per il definitivo 4-5.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio