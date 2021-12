 UNDER 14 PRO, SCONFITTA DI MISURA DEL FROSINONE CONTRO L’ANCONA (0-1)

FROSINONE: Giora, Riggi, Ciucci, D’Arpino (dal 21’ st D’Amico), Rosa, Marini, Petraglia (dal 31’ pt Summa), Mancini, Carpentieri, Cascone (dal 5’ st Stangoni), Colafrancesco (dal 16’ st Carlaccini).

A disposizione: Massella, Pantano, Magliozzi.

Allenatore: Galuppi.

ANCONA: Strappini, C. Cingolani, Giusepponi, Calvari, Branchesi, Morichetta, Cacciari, V. Cingolani (dal 16’ st Angelici), Catalani, Pecci (dal 16’ st D’Alessio), Baffoun (dal 16’ st Fenni).

A disposizione: Pelosi, Alwan, Moglie, Bianchi, Stracchiotti, Fratini.

Allenatore: Calvigioni.

Arbitro: sig. Di Monte Giuseppe della sezione di Frosinone.

Marcatori: 31’ st Morichetta (Ancona).

Note: recupero: 1’ pt e 3’ st.

FERENTINO – Domenica negativa per gli under 14 del Frosinone. I canarini hanno affrontato l’Ancona nel match valido per la 9ª giornata del campionato Pro.

Primo tempo bloccato con le due compagini che si danno battaglia al centro del campo con poche occasioni da gol. Nella ripresa però fatale il gol siglato da Morichetta al 31’ minuto che regala agli ospiti 3 punti importantissimi.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio