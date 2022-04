 UNDER 14 ÉLITE, POKERISSIMO FROSINONE. L’ATLETICO 2000 SI ARRENDE

FROSINONE: Massella (dal 21’ st Cera), Summa (dal 16’ st Ciucci), Carlaccini, Rosa (dall’8’ st Pantano), Marini, Reali, Cascone, Mancini, D’Amico (dal 16’ st Riggi), Callarà (dall’8’ st D’Arpino), Stangoni (dal 21’ st Petraglia).

A disposizione: Muccitelli.

Allenatore: Broccolato.

ATLETICO 2000: Croce, Conti, Adolfo, Ricciardi, Malossi, Ramazzotti, Ferni, Marella, Cali, Serta, Bove.

A disposizione: Pepe, Testa, Filippi, Pennesi, Angelillo, Pop, Palomba, Sanna, De Vecchio.

Allenatore: Rodrigues.

Arbitro: sig. Baldinelli della sezione di Frosinone.

Marcatori: 14’ pt e 28’ pt Stangoni (Frosinone), 32’ pt Rosa (Frosinone), 32’ st Mancini (Frosinone), 35’ st Pantano (Frosinone).

FERENTINO – Vince ancora il Frosinone under 14 nel campionato élite. I ragazzi guidati da mister Broccolato passeggiano sull’Atletico 2000 e mantengono il primato in classifica.

5 i gol rifilati dai giallazzurri agli avversari: doppietta di Stangoni, 11 gol in campionato per l’attaccante numero 11, 3-0 firmato da Rosa, poker di Mancini e nell’extra time si aggiunge alla festa Pantano, subentrato nella ripresa allo stesso Rosa.

