 Under 14 Elite, R11 Simonetta-Frosinone 0-4

R11 SIMONETTA: Fedeli, D’Anna (31′ st Sasso), Mirabella, Lucci, Capuano, Carbone (1′ st Falso), F. Natalizi (4′ st Tiberia), Campagna, Valente (24′ st. Natalizi), Menegoni (34′ st Nasim), Ceglia (34’st Morosan)

A disposizione: Cotroneo, Pannozzo, Zorzi

Allenatore: Simonetta

FROSINONE: Crescenzi (13’st Massa), Verdone, Di Camillo, De Luca (5′ st Grande), Della Rasa, Antonelli (18′ st Farina), Cerquozzi (11 ‘st Frara), Tolomeo (11’st Conti), Tacchi (20′ st Xhemaly), Montanaro, Minotti (7’ st Polletta)

A disposizione: Esposito, Balan, Farina

Allenatore: Pacini

Marcatori: 25′ pt Tacchi, 30′ st Cerquozzi 35′ pt Cerquozzi, 46′ Conti

Arbitro: Solazzo di Aprilia

Il Frosinone vince ancora nell’Under 14 Elite, e lo fa in grande stile battendo in terra pontina l’R11 Simonetta. Gara ostica su un campo difficile, ma i ragazzi di Pacini hanno incanalato subito il match dalla loro parte, portandosi sullo 0-3 già a fine primo tempo. Decidono l’incontro Tacchi, Conti e la doppietta di Cerquozzi. Sono quelle gare che se prese con sufficienza ti lasciano scottato, ma i giallazzurri hanno risposto da campioni preparandosi al meglio per per la partita di Sabato contro la Polisportiva Carso.

