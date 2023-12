 Under 14 Pro, Vis Pesaro-Frosinone 0-4

VIS PESARO: Ragni, Montanaro (5′ st Magnoni), Oliva (5′ st Bartoceti), Severini, Bressan (22′ st Romaioli), Di Donna, Candieracci (25′ st Pagnini), Rossi, Gambi (25′ st Buscaglia), Di Francesco, Priev (5′ st Giordano)

A disposizione: Nasoni, Marcaccini, Diotalevi

Allenatore: Radi

FROSINONE: Crescenzi (23′ st Esposito), Conti (17′ st Di Camillo), Balan (3′ st Frara), De Luca (14′ st Montanaro), Grande, Antonelli, Xhemali (15′ st Cerquozzi), Massa, Tacchi (10′ st Montanaro), Ranieri (13′ st Minotti), Tolomeo (20′ st Della Rasa)

Allenatore: Pacini

Marcatori: 15′ pt Xhemali, 20′ pt Tacchi, 34′ pt Balan, 35′ st Frara

Arbitro: Mitelli di Pesaro

Il Frosinone ha iniziato ad ingranare nell’Under 14 Pro battendo la Vis Pesaro per 0-4. Il risultato potrebbe far pensare ad una gara liscia come l’olio, ma non è così visto che i padroni di casa, ad inizio partita, avevano la voglia di fare bene all’interno delle propria mura, ma davanti a loro c’è stato un Frosinone perfetto, che ha interpretato l’incontro magistralmente, chiudendo ogni attacco avversario. Per la mole di occasioni create, il passivo poteva essere anche più ampio. Siamo stati bravi a chiuderla fin da subito, stroncando sul nascere l’entusiasmo degli avversari. Ora il prossimo impegno sarà al Meroni di Ripi contro la Roma.