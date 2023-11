 UNDER 14 PRO, FROSINONE-PESCARA 1-2

FROSINONE: Marchiotto, Conti (Frara 13′ st), Balan, De Luca, Unisse, Antonelli, Hemali, Minozzi (Mastropietro 17′ st), Racciti, Montanaro (Battaglia 13 ‘st), Tolomeo (Ranieri 32’ st)

A disposizione: Leonardi, Di Camillo, Grande, Rolletta, Della Rosa

Allenatore: Pacini

PESCARA: Bellini, Trisi, Antonetti, Spinosi, Di Pillo (Ortega 27′ st), Dell’Orso, Di Giampietro (Micacchioni I’ st), Amenta (Castellano 1 ‘st), Di Giosaffatte (Savini 34′ st), Centi (Mazzocchetti 33′ st), Maio (Giancristofaro 18’ st)

A disposizione: Stortini, Cieri, Spina

Allenatore: Giansante

Marcatori: Antonetti 3′ pt, Di Giosaffatte 20′ pt, Battaglia 39′ st

Arbitro: Nardecchia di Frosinone

Terza uscita per l’Under 14 Pro che si conclude con una sconfitta contro il Pescara per 1-2. Dopo appena 3′ sugli sviluppi di un calcio d’angolo Antonelli sblocca il match per i biancoblu. Il raddoppio per la compagine di Giansante arriva al 20′ con Di Giosaffatte sempre da corner, reattivo a finalizzare in rete una palla vagante dentro l’area di rigore. Nonostante il risultato, i giallazzurri di Pacini giocano probabilmente la loro migliore partita da inizio anno, riuscendo spesso ad essere propositivi schiacciando il Pescara nella propria metà campo. Nella ripresa arrivano diverse azioni da gol, ma la finalizzazione di Battaglia è tardiva. Oltre il risultato che ha visto il Frosinone uscire dal Meroni sconfitto, resta l’ottima prestazione e il rammarico per non aver sfruttato le tante occasioni pericolose.