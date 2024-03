 Under 14 Elite, Romulea-Frosinone 3-1

ROMULEA: Stortini, Busato, Di Carlo, Di Vilio(14′ st Segata), Di Michele, Bellisomo (21′ st Marini), D’Antonio(1′ st Lilli), Rago, Salvati, Zofrea (19′ st Giancotta), Bernabucci (32′ st

Peri)

A disposizione: Censori, Leuci, Parisi, Smaldone

Allenatore: Porcella

FROSINONE: Leonardi, De Luca (5′ st Conti), Antonelli, Massa, Grande, Mastropietro, Xhemali, Montanaro (30′ Minotti), Tacchi, Ranieri (5′ st Balan), Tolomeo

A disposizione: Crescenzi, Di Camillo, Verdone, Cerquozzi, Polletta, Della Rasa

Allenatore: Pacini

Marcatori: 29 ‘pt Salvati rig., 10′ st Xhemali, 22’ st Lilli, 37 ‘st Segata

Arbitro: Mastracchio di Roma 1

Finisce 3-1 per la Romulea contro il Frosinone che perde così la vetta della classifica del girone B dell’under 14 Elite. Gara bloccata nel primo tempo meglio gli amaranto-oro che si portano in vantaggio con Salvati su calcio di rigore. Nella ripresa, i cambi hanno dato una scossa alla squadra di Pacini che è riuscita a pareggiare con Xhemali, ma successivamente prima Lilli e dopo su un contropiede magistrale Segata, hanno sancito questa vittoria importantissima per il raggiungimento dei play-off per la squadra di San Giovanni.