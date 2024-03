 Under 14 Pro, Roma-Frosinone 0-0

ROMA: Carta, Pasquali (1′ st Alfei), Dattilo (1′ st Gentili), Vasta, Gargiulo (1′ st Mattei), Barbone, Sisillo (1′ st Bartolini), Del Tordello (20′ st Giannelli), Sperlonga, De Rosa (1′ st Vanacore), Ingiugno (15′ st Falasconi)

A disposizione: Mastrocinque, Angeletti

Allenatore: D’Andrea

FROSINONE: Leonardi, Conti (29′ st Di Camillo), Balan (6′ st Massa), De Luca, Grande, Antonelli (28′ st Verdone), Xhemali, Mastropietro (36′ st Della Rasa), Tacchi (18′ st Montanaro), Ranieri (11′ st Minotti), Tolomeo

A disposizione: Marchiotto, Farina, Polletta

Allenatore: Pacini

Arbitro: D’Urso di Roma 1

Partita tra Roma e Frosinone che finisce a reti bianche, con gli uomini di Pacini che guadagnano un buon punto contro la capolista. Nel primo tempo meglio gli ospiti che si rendono pericolosi con Xhemali, il quale è l’uomo in più nella prima frazione, i giallorossi escono nel secondo tempo con qualche assolo di Sperlonga senza però creare troppi grattacapi alla difesa avversaria. Non era facile fermare la compagine di D’Andrea che sta dimostrando in campionato di avere una marcia in più rispetto alle dirette inseguitrici.