 UNDER 14 ÉLITE, TROPPO FROSINONE PER IL CASSINO. A FERENTINO TERMINA 5-0

FROSINONE: Cera (dal 5’ st Giora), Pantano, Ciucci, Muccitelli (dal 1’ st Colafrancesco), Marini (dal 1’ st Bonanni), Reali (dal 5’ st D’Amico), Stangoni (dal 6’ st Cascone), Summa, D’Arpino, Callarà (dal 5’ st Mancini), Carpentieri (dal 6’ st Nigro).

A disposizione: –

Allenatore: Broccolato.

CASSINO: Di Vasta, Di Nallo, Di Spirito, Graniero, D’Angelo, Marcelli, Napoli, Picano, Munteanu, Ionta, Boglione.

A disposizione: De Lellis, Marsella, Di Lucente, Buffolino, Vellucci, Cafarelli.

Allenatore: Andreoli.

Arbitro: sig. Scaccia della sezione di Frosinone

Marcatori: 8’ pt e 22’ pt Carpentieri (Frosinone), 17’ pt Autogol Marcelli (Frosinone), 13’ st Cascone (Frosinone), 25’ st Mancini (Frosinone).

FERENTINO – Settima vittoria consecutiva e tentativo di fuga per il Frosinone under 14 guidato da mister Broccolato.

I giallazzurri rifilano una pesante manita al Cassino, penultima in classifica, e salgono a +4 dall’inseguitrice Lodigiani, ma con una partita da recuperare.

Match che non ha mai avuto punti interrogativi, i padroni di casa già dalle prime fasi di gioco si sono catapultati nella metà campo avversaria trovando il gol al minuto 8’ con Carpentieri.

9 minuti dopo i padroni di casa raddoppiano, ma questa volta è Marcelli, difensore del Cassino, a depositare la palla nella propria rete. Prima della fine del primo tempo arriva anche il tris, ancora Carpentieri per il diciottesimo gol in campionato e miglior marcatore della compagine canarina.

Nella ripresa il Frosinone non abbassa il ritmo e continua ad offendere il Cassino: al 13’ minuto il subentrato Cascone batte Di Vasta e fa 4-0, poi la manita la sigla Mancini che sigilla i 3 punti e chiude il match.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio