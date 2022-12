 UNDER 14 ÉLITE, VITTORIA E PRIMO TENTATIVO DI FUGA DEI GIALLAZZURRI

FROSINONE: G. Rosa, Tomassetti, Trulli, Paniccia (1’st Fioretti), Iacobelli, Riggi, Casagrande, R. Rosa, Carbone (10’st Esposito), Caramanica, Giurdanella (1’st Caschera).

A disposizione: Cavazza, Pantalone, Di Giuseppe, Marcuccilli, Ricci.

Allenatore: Broccolato.

CITTA’ DI CIAMPINO: Vinicio, Sanginiti, Castellana, Malfè (28’st Ponzo), Mastrofini, Felici, Zero, Guerriero, Pelle (21’st Bernardini), Vicini, Pelliccioni (21’st Petrucci).

A disposizione: Bercescu, Avallone, Bocaneala, Panetta, Ferranti.

Allenatore: Villanucci.

ARBITRO: Sig. Pratini della sezione di Frosinone.

MARCATORI: 28’ pt Caramanica (F), 39’ st Caschera (F).

RIPI – Il Frosinone supera brillantemente il Città di Ciampino e si proietta in prima posizione provando una mini-fuga. Infatti i canarini sfruttano il ko dell’Atletico Lodigiani per allontanare le inseguitrici: dopo 7 giornate i ragazzi di mister Broccolato sono a +5 da Nuova Tor Tre Teste e Atletico 2000.

I padroni di casa superano 2-0 la compagine di mister Villanucci grazie ad un gol per tempo, prima Caramanica al 28’ minuto, poi Caschera a pochi minuti dalla fine del match.

Il prossimo turno il Frosinone sarà impegnato nel derby tutto a tinte giallazzurre contro l’Accademia Frosinone, squadra che attualmente copre il 7° posto in classifica.

