 UNDER 15, GOL AL PRIMO TEMPO E VITTORIA DELLA ROMA (0-1)

FROSINONE: Giora; Summa, Danieli (dal 26’ st Lama), Mancini, Marini, Reali, Attanasio (dal 41′ pt Muccitelli), D’Amico, Carpentieri, Callarà (dal 26’ st Giacomel), Befani (dal 26′ st Petraglia).

A disposizione: Cera, Pantano, Stangoni, Ponte.

Allenatore: Mizzoni.

AS ROMA: Sbaccanti; Bonifazi, Carlaccini (dal 31’ st Caviglia), Piermattei, Pallassini (dal 15′ st Tosti), Basile, Legrottaglie (dal 41′ pt Maccaroni), Mariani, Modugno (dal 22′ st Luzi), Malafronte (dal 31′ st Loreti), Vella.

A disposizione: Marcaccini, Darboe, Forni, Virgilio.

Allenatore: Scala.

Arbitro: sig. Biondi della sezione di Latina; assistenti sigg. Manni della sezione di Savoia e Gentile della sezione di Isernia.

Marcatori: 19’ pt Legrottaglie (R).

Note: ammoniti: Mizzoni (F); recupero: 0’ pt e 4’ st.

FERENTINO – Il Frosinone si arrende 1-0 contro la Roma con un gol di Legrottaglie nella prima metà del primo tempo.

I canarini hanno provato a ristabilire la parità nella ripresa ma la compagine di mister Scala non ha concesso spazi.

La sconfitta fa scivolare i giallazzurri al 6° posto in classifica, 13 punti in 9 gare giocate e tutto un girone di ritorno ancora da disputare.

Prossimo match di campionato dopo la sosta natalizia.

