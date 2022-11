 UNDER 15, I GIALLAZZURRI CALANO IL POKER. COSENZA BATTUTO 1-4

COSENZA: Cesario, Semilia, Innocentini, Castagna, Chiappetta, Curatelo, Montervino, Agrelli, Barbagallo, Mazzulla, Pagliuso.

A disposizione: La Torre, De Luca, Lucanto, Binetti, Casella, Gaudio, Ziccarelli, Patitucci, Brusco.

Allenatore: Garofalo.

FROSINONE: Giora, Summa (dal 24’ st Pantano), Cocchieri (dal 15’ st Stangoni), Marini, Attanasio (dal 1’ st Muccitelli), Reali, Befani (dal 24’ st Giampaolo), Mancini, Giacomel (dal 15’ st Petraglia), D’Amico (dal 34’ st Diglio), Carpentieri.

A disposizione: Cera, Pantano.

Allenatore: Mizzoni.

Arbitro: sig. Garbato della sezione di Rossano; assistenti sigg. Greco e Lo Polito della sezione di Rossano.

Marcatori: 16’ e 35’ pt Giacomel (F), 21’ pt Befani (F), 30’ pt Mancini (F), 30’ st Patitucci (C).

Note: ammoniti: Curatelo (C).

MONTALTO UFFUGO – Seconda vittoria consecutiva e 5° posto in classifica per i ragazzi di mister Mizzoni che nell’ultima gara di campionato hanno affrontato e superato a pieni voti i pari età del Cosenza.

Quattro i gol messi a segno dal Frosinone, tutti nella prima frazione: Giacomel apre le danze al minuto 16’, Befani raddoppia 5 minuti più tardi mentre Mancini al 30’ mette a segno lo 0-3. Pochi minuti più tardi Giacomel finisce per la seconda volta sul tabellino dei marcatori.

Nella ripresa i padroni di casa cercano il riscatto ma riescono a trovare solamente il gol della bandiera alla mezz’ora con Patitucci.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio