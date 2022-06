 UNDER 14, FROSINONE SEI IN FINALE REGIONALE! L’ACCADEMIA PASSA IN VANTAGGIO MA STANGONI E MANCINI RIBALTANO IL MATCH

FROSINONE: Giora, Lama, Carlccini, Muccitelli, Rosa, Marini, Stangoni (dal 9′ st Petraglia), Mancini, D’Amico, Callarà (dal 14′ st Summa), Carpentieri.

A disposizione: Cera, Colafrancesco, Magliozzi, Reali, Riggi, Ciucci, Cascone.

Allenatore: Broccolato.

ACCADEMIA CALCIO ROMA: Vaccaro, Lupi, Gubiotti (dal 24′ st Calcabrini), Greco, Forlini, S. Cascioli, Tiberti, Belfiore, Legler (dal 1′ st Puglielli), Cifani (dal 29′ st Vagnarelli), C. Cascioli (dal 14′ st Santo).

A disposizione: Crocetti, Ciani, Rendine, Rizzo, Cianci.

Allenatore: Salerno.

Arbitro: sig. Agostini della sezione di Latina.

Marcatori: 1′ pt Marini autogol (Accademia), 29′ pt Stangoni (Frosinone), 11′ st Mancini (Frosinone).

Note: ammoniti: Tiberi (Frosinone), Callarà (Frosinone), Greco (Accademia), Forlini (Accademia); recupero: 1’ pt e 7’ st.

ROMA – Ottimo il terzo ed ultimo confronto della stagione tra il Frosinone di mister Broccolato e l’Accademia Calcio Roma di mister Salerno.

I giallazzurri si impongono per 2-1, in rimonta, ed accedono meritatamente alla finale regionale contro la Roma.

Il match si mette subito male per il Frosinone, alla prima azione offensiva avversaria i ragazzi di mister Broccolato vanno in svantaggio. Discesa veloce dalla destra di S. Cascioli che mette in mezzo una palla a mezza altezza, interviene Marini ma è sfortunato e devia nella sua porta.

I ciociari inizialmente accusano il colpo ma Broccolato riesce a ricompattare i suoi alzando i ritmi e producendo palle gol pericolose.

Callarà riceve palla sulla sinistra, si accentra e serve D’Amico nel cuore dell’area di rigore, la conclusione del numero 9 però è centrale facilmente bloccata da Vaccaro. Successivamente sugli sviluppi di un calcio d’angolo Carpentieri non riesce nella deviazione vincente con un anticipo sul primo palo.

Al 21’ minuto però il Frosinone recupera lo svantaggio: punizione dalla trequarti campo, verticalizzazione per il taglio di Stangoni che è bravo a toccare quanto basta per mettere fuori tempo Vaccaro e a depositare in rete.

Nella ripresa il Frosinone rientra in campo agguerrito e con voglia di passare in vantaggio.

Al 21’ minuto ci pensa Mancini a far esultare i suoi: il numero 8 dai 30 metri prende la mira e calcia direttamente in porta, Vaccaro tenta il tuffo ma la conclusione è millimetrica e si infila in rete.

5 minuti dopo i canarini sfiorano il gol del 3-1, Carpentieri in veste di uomo-assist trova un filtrante perfetto per Muccitelli ma S. Cascioli salva l’Accademia Calcio Roma.

La compagine romana arriva poche volte vicino la porta difesa da Giora, infatti il numero 1 giallazzurro viene chiamato in causa poche volte nel corso della ripresa.

Il match, dopo 7 minuti di recupero, termina 2-1.



Ufficio Stampa

Frosinone Calcio