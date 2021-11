 UNDER 14 PRO, CARPENTIERI E PETRAGLIA TRASCINANO IL FROSINONE. IL MATCH DI PESARO FINISCE 0-4

VIS PESARO: Orsini, Cinotti, Mariotti, Polverelli, Cavalletti (dal 20’ st Tasini), Bargnesi, Santilli (dal 17’ st Desimoni), Antonelli (dal 17’ st Cavallo), Coppola (dal 17’ st Merli), T. Campanelli (dal 25’ st Ubaldi), Bertuccioli.

A disposizione: F. Campanelli, Abdelmonim, Perella, Gasperotto.

Allenatore: Carnevali.

FROSINONE: Giora (dal 30’ st Cera), Summa, Carlaccini (dal 15’ st Stangoni), Mancini (dal 30’ st Reali), Rosa, Marini, Petraglia (dal 25’ st Nigro), Muccitelli (dal 30’ st Colafrancesco), Carpentieri, Cascone (dal 20’ st Magliozzi), Ciucci.

A disposizione: Pantano.

Allenatore: Broccolato.

Marcatori: 15’ pt, 35’ pt e 27’ st Carpentieri rig. (Frosinone), 24’ pt Petraglia (Frosinone).

Note: ammoniti: Muccitelli (Frosinone).

PESARO – Poker del Frosinone alla Vis Pesaro.

Dopo una partenza con il freno a mano tirato arriva la seconda vittoria consecutiva, protagonisti della giornata Carpentieri e Petraglia, due classe 2008 che si trovano in testa alla classifica marcatori sia nel campionato élite che in quello Pro.

Il match si sblocca al quarto d’ora di gioco con Carpentieri che sfrutta a pieno un calcio di rigore concesso dall’arbitro.

Al 24’ minuto finisce sul tabellino dei marcatori anche Petraglia e prima della fine del primo tempo ancora Carpentieri con un tiro dagli 11 metri.

Nella ripresa i giallazzurri conservano il vantaggio e addormentano la partita ma riescono a trovare il gol del poker con Carpentieri, hat-trick per l’attaccante e match in cassaforte.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio