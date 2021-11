 UNDER 17, IL FROSINONE CADE IN CASA CONTRO IL PERUGIA (0-3)

FROSINONE: Stellato, Fratarcangeli, Crecco (dal 27’ st Russo), A. Romano, Severino, Quadraccia, Tote (dal 27’ st Cipolla), R. Romano, D’Andrea (dal 16’ st Coletta), Evangelista (dal 33’ st Zettera), Voncina (dal 33’ st Salvatori).

A disposizione: Vigliotti, Stazi, Ferrari.

Allenatore: Di Michele.

PERUGIA: Bulgarelli, Viti, Dalla Valle (dal 27’ st Piccioli), Giunti (dal 40’ st Pieroni), Di Rienzo, Martinetti (dal 1’ st Virgillito), Gennaioli, Mottola (dal 1’ st Albertario), Leone (dal 1’ st Peroni), Polizzi (dal 1’ st Sulejmani), Ronconi (dal 35’ st Fagotti).

A disposizione: Seghetti, Plini.

Allenatore: Papini.

Arbitro: sig. Papagno Alessandro della sezione di Roma 2; assistenti sigg. Catallo della sezione di Frosinone e Cozzuto della sezione di Formia.

Marcatori: 40’ pt e 22’ st Ronconi (Perugia), 32’ st Autogol Severino (Perugia).

Note: ammoniti: Evangelisti (Frosinone), Ferrari (Frosinone), A. Romano (Frosinone), Leone (Perugia), Polizzi (Perugia), Virgillito (Perugia).

FERENTINO – Cade di nuovo l’Under 17 del Frosinone, questa volta contro il Perugia di mister Papini. Primi 35 minuti della partita in stallo totale, regna l’equilibrio e il Frosinone in qualche occasione prova a passare in vantaggio.

Negli ultimi minuti del primo tempo il Perugia preme sull’acceleratore e segna il gol dello 0-1 con Ronconi. Nella ripresa i ragazzi di mister Di Michele provano a recuperare la partita ma al 22’ minuto incassano la doppietta di Ronconi e il gol del temporaneo 0-2.

Alla mezz’ora del secondo tempo arriva il tris con uno sfortunato autogol del numero 5 Severino.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio