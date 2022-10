 UNDER 14 PRO, ESORDIO CON SCONFITTA PER I GIALLAZZURRI

PESCARA: Galletti, D’Agostino, Giosaffatto, Collevecchio (dal 1′ st Balsen), Di Battista, Giammarinaro (dal 14′ st Scopino), Servalli, Tenaglia, Di Marcello (dal 26′ st Spinelli), Cardinali (dal 1′ st Ciancaioni), D’Angelo (dal 12′ st Momo).

A disposizione: Fiorentino, Masciangelo, Aloisi.

Allenatore: Esposito.

FROSINONE: Rosa, Trulli, Tomassetti (dal 27′ st Giurdanella), Paniccia, Iacobelli, Riggi, Ferrara (dal 7′ st Esposito), Voidoc (dal 12′ st Di Rocco e dal 34′ st Sperduti), Caramanica (dal 15′ st Ricci), Eulisi, Casagrande.

A disposizione: Cavazza, Pantalone.

Allenatore: Broccolato.

Marcatori: 19′ st Ciancaioni (P), 25′ st Momo (P), 30′ st Casagrande (F).

Note: ammoniti: Riggi (F), Giammarinaro (P).

CITTÀ SANT’ANGELO – Comincia con una sconfitta il cammino degli under 14 nel campionato Pro.

I giallazzurri al match d’esordio hanno affrontato il Pescara, lontano dalle mura amiche, uscendo sconfitti per 2-1 dopo un primo tempo super equilibrato terminato 0-0.

I padroni di casa hanno sbloccato il vantaggio con Ciancaioni nella seconda metà del secondo tempo per poi raddoppiare al 25′ minuto con Giammarinaro.

La reazione del Frosinone è stata immediata, Casagrande è riuscito ad accorciare lo svantaggio al 30′ minuto e a dare il via agli assalti finali ma il Pescara ha difeso bene il vantaggio fino al triplice fischio.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio