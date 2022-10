 UNDER 17, FROSINONE ANCORA CAPOLISTA. PELOSI E CENTRA ABBATTONO IL LECCE

LECCE: De Lucci, Bitonto, Lamarina (36’st Montagna), Giacomazzi (36’st Simone), Pacia ©️, Pinto, Spataro (23’st Magnati), Diop, Perricci, Iasevoli (36’st Colaci), Pulpito (28’st Pantaleo).

A disposizione: Verdosci, Patarnello, Russo, Malagnino.

Allenatore: Mazzeo.

FROSINONE: Minicangeli, Shkambaj (dal 41’st Cozzolino), Bianchi, Ambrosini (dal 21’st Orlandi), Pelosi, Iachini, Rizzo (dal 13’st Izzo), Silvestri (dal 41’st Paparelli), Sitek (dal 21’st Schietroma), Centra (dal 41’st Fiorletta), Bauco.

A disposizione: Grasso, Derita, Petrucci.

Allenatore: Ledesma.

Arbitro: sig. Valentini della sezione di Brindisi; assistenti sigg. Tangaro e D’Ambrosio della sezione di Molfetta.

Marcatori: 32’ st Pelosi (F), 35’ st Centra (F), 47’st Magnati (L).

Note: ammoniti: Bitonto (L), Shkambaj (F), Centra (F), Pelosi (F); recupero: 1′ pt e 5′ st.

LECCE – Il Frosinone vince e rimane in testa alla classifica del campionato under 17 A/B.

I canarini si sono imposti per 2-1 contro il Lecce presso il Centro Sportivo “Kick Off” portandosi così a 13 punti in 6 match giocati.

Primo tempo totalmente in equilibrio: le due squadre di studiano senza affondare seriamente il colpo ma con qualche lampo che però termina con un nulla di fatto.

La svolta arriva nella seconda metà della ripresa perché in 3 minuti il Frosinone apre e chiude il match, prima con Pelosi che al 32′ minuto sblocca il risultato e poi con Centra che al 35′ raddoppia.

Nell’extra time concesso dal signor Valentini della sezione di Brindisi il Lecce trova il gol della bandiera con Magnati, subentrato a Spataro a metà ripresa..

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio