 UNDER 14 PRO, FROSINONE E ROMA SI DIVIDONO LA POSTA IN PALIO. A TRIGORIA IL MATCH TERMINA 1-1

ROMA: Sbaccanti, Mirenzi, Caviglia, Tosti, Pallassini, Piermattei, Virgilio (dal 1’ st Loreti), Segni (dal 1’ st Mariani), Modugno, Maccaroni (dal 10’ st Vella), Luzi (dal 7’ st Patitucci).

A disposizione: Marcaccini, Pierini, Petrucci, Ilari, Menghini.

Allenatore: Scala.

FROSINONE: Cera, Lama (dal 20’ st Summa), Carlaccini, Muccitelli, Marini, Reali, Stangoni, Mancini, D’Amico (dal 15’ st R. Rosa), Callarà (dal 31’ st Ciucci), Carpentieri.

A disposizione: G. Rosa, Magliozzi, Pantano, Cascone.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: sig. De Santis della sezione di Aprilia.

Marcatori: 7’ pt Modugno (Roma), 34’ pt Callarà (Frosinone).

Note: ammoniti: Loreti (Roma), Muccitelli (Frosinone); recupero: 0’ pt e 2’ st.

TRIGORIA – Termina con un pareggio la 17ª giornata del campionato under 14 Pro del Frosinone. I giallazzurri danno filo da torcere alla Roma ma portano a casa solo 1 punto.

Il match si mette subito in salita, la Roma al 7’ minuto del primo tempo passa in vantaggio con Modugno che è bravo ad eludere il fuorigioco della retroguardia dei giallazzurri e a beffare con un pallonetto Cera.

Gli ospiti reagiscono e vanno vicino al gol del pareggio in diverse occasioni: prima Mancini dal limite dell’area colpisce la traversa, poi Carpentieri non riesce a deviare in rete un pallone vagante nell’area di rigore.

La rete del pareggio arriva ad un minuto dalla fine del primo tempo con Callarà che parte da metà campo, slalom in mezzo a tre avversari, arriva in area e batte Sbaccanti.

Nella ripresa il match non cambia, diverse occasioni ma poche veramente pericolose.

