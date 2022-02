 UNDER 15, FIORITO DAL DISCHETTO REGALA 1 PUNTO AL FROSINONE. CON LA LAZIO NON SI VA OLTRE L’1-1

LAZIO: Masi, Formisano, Trifelli, Chiucchiuini, Ciucci, Scuto, Polito, De Martino, Carbone (dal 9’ st Vernesi), Miconi, Fazio (dal 4’ st Petrone).

A disposizione: Natale, Bizzarri, Cucu, Venditti, Francioli, Marsili, Mastrantoni.

Allenatore: Gonini.

FROSINONE: Marini, Falli, Caliandro, Diodati, Dolciami, Cazora, Riccone, Tocci (dal 4’ st Molignano), Baptista, Fiorito (dal 21’ st Marchesi), De Filippis.

A disposizione: Bracaglia, Lupi, Oscurato, Meola, Menichelli, Belli, Lombardo.

Allenatore: Mizzoni.

Arbitro: sig. Chenoune della sezione di Ciampino; assistenti sigg. Corsini e Di Benedetto della sezione di Roma 1.

Marcatori: 2’ pt Carbone (Lazio), 13’ st Fiorito rig. (Frosinone).

Note: ammoniti: De Martino (Lazio), Carbone (Lazio), Dolciami (Frosinone), Diodati (Frosinone), Roccone (Frosinone); recupero: 1’ pt e 3’ st.

ROMA – Al Green Club di Roma il Frosinone pareggia 1-1 contro la Lazio di mister Gonini.

I padroni di casa cominciano forte e mettono subito sotto pressione gli ospiti: a due minuti dal fischio d’inizio De Martino apre sulla fascia destra per Polito che lascia partire un traversone insidioso a pescare Carbone. Il numero 9 ben posizionato all’interno dell’area di rigore batte Marini e porta in vantaggio i suoi.

Capovolgimento di fronte, i canarini cercano di sfondare sulle fasce, prima Fiorito parte sulla sinistra e guadagna un calcio d’angolo poi Baptista, sulla fascia opposta, non riesce a mettere in mezzo da posizione favorevole.

Al minuto 20, occasione pericolosissima della Lazio fermata in maniera brillante da Marini che si oppone ad un colpo di testa di Miconi.

Nella ripresa la Lazio entra in campo con la determinazione di chi vuole chiudere la partita ma la retroguardia del Frosinone difende bene e sventa tutte le minacce.

Dal 10’ minuto la partita si infiamma ma poca concretezza in fase di finalizzazione.

Al minuto 13 c’è svolta per il Frosinone perché il signor Chenoune della sezione di Ciampino concede un calcio di rigore realizzato in maniera impeccabile da Fiorito.

La partita termina 1-1

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio