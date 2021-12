 UNDER 14 PRO, PRIMO TEMPO FATALE. IL PESCARA SUPERA 2-0 IL FROSINONE

PESCARA: Bafile, Muzi, Muratore, Di Salvatore (dal 19’ st Parisse), Iocco, Mastrodicasa, Morazzini (dal 13’ st Pompili), Agresta (dal 33’ st Di Blasio), Shehaj (dal 25’ st Di Loreto), Tombion (dal 25’ st Margarita), Cicchitti (dal 30’ st Tarantelli).

A disposizione: Di Pietrantonio, Labricciosa, Sulli.

Allenatore: Esposito.

FROSINONE: Giora, Summa (dal 16’ st D’Amico), Carlaccini (dal 7’ st Cascone), Mancini, Rosa, Marini, Petraglia Muccitelli, Carpentieri, Stangoni, Ciucci.

A disposizione: Cera, Bonanni, Colafrancesco, D’Arpino, Nigro.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: sig. Di Caro Federico della sezione di Chieti.

Marcatori: 28’ pt Agresta (Pescara), 36’ pt Shehaj (Pescara).

Note: ammoniti: Giora (Frosinone); recupero: 1’ pt e 4’ st.

CITTÀ SANT’ANGELO – Per i ragazzi allenati da mister Broccolato tre sconfitte consecutive nel campionato Under 14 Pro. I canarini dopo la sconfitta con Lazio e Roma cadono anche contro il Pescara nel match valido per l’ottava giornata di campionato.

Ai padroni di casa bastano due gol nel primo tempo per ipotecare i tre punti e vincere il match. Al minuto 28’ Agresta sblocca il risultato e porta in vantaggio i suoi mentre nell’extra time della prima frazione Shehaj raddoppia e chiude i giochi. Nella ripresa gli ospiti hanno provato ad accorciare le distanze ma senza riuscire nell’intento.

