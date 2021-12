 UNDER 14 ÉLITE, AL FROSINONE BASTA UN SUPER PRIMO TEMPO. BATTUTO IL SAVIO (2-4) IN TRASFERTA

SAVIO: D’Angelo, Fiorentini (dal 1’ st Morelli), Anatriello, Esposito, De Santis, Scacco, Paniconi, Roselli, Camara (dal 1’ st Di Lorenzo), Lup, Tisba (dal 1’ st Giacomel).

A disposizione: Groppioni, Nicosanti, Dawod, Iacobucci.

Allenatore: Ciciotti.

FROSINONE: Massella (dal 24’ st Giora), Summa, Carlaccini (dal 14’ st Colafrancesco), Mancini, Marini, Reali, Petraglia (dal 24’ st Magliozzi), Muccitelli, Stangoni (dal 30’ st Giorgi), Cascone (dal 9’ st Carpentieri), Ciucci.

A disposizione: De Santis, Pantano.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: Sig. Biagio Cosenza della sezione di Roma 2.

Marcatori: 17’ pt Petraglia (Frosinone), 21’ pt Stangoni (Frosinone), 26’ pt Mancini (Frosinone), 4’ st De Santis (Savio), 10’ st Carpentieri (Frosinone), 12’ st Roselli (Savio).

ROMA – Vince ancora il Frosinone, nona vittoria consecutiva in 11 match giocati e secondo posto in solitaria. I canarini continuano l’inseguimento alla capolista Accademia Calcio Roma, ancora vincitrice nel match contro il Villalba.

Agli ospiti basta un solo tempo per ipotecare la vittoria andando in triplo vantaggio nella prima frazione: apre le danze Petraglia al 17’ minuto, raddoppia Stangoni al 21’ e cala il tris Mancini 5 minuti dopo.

Nella ripresa i padroni di casa cercano una timida reazione trovando il gol dell’1-3 al 4’ minuto ma gli entusiasmi vengono spenti subito dal solito Carpentieri che sigla l’1-4.

Gol della bandiera di Roselli dei padroni di casa per il definitivo 2-4.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio