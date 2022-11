 UNDER 14 PRO, SORRIDE LA VIS PESARO. IL FROSINONE PERDE 2-1

VIS PESARO: Mattioli (dal st Tatò), De Angelis, Ficcadenti (dal st Mancini), Tosi, Gorgolini, Carnaroli, Borselli (dal st Marzi), Bruno (dal st Bracci), Giuliani, Gradeci (dal st Cerbini), Pratelli (dal st Tamburrini).

A disposizione: Bonazzoli, Pedini, Gandiotti, Tamburrini.

Allenatore: Radi.

FROSINONE: Cavazza (dal 1’ st G. Rosa), Iacobelli, Trulli (dal 27’ st Caschera), Voidoc (dal 1’ st Fioretti), Di Giuseppe (dal 3’ st Tomassetti), Riggi, Carbone, R. Rosa, Casagrande, Paniccia, Caramanica (dal 21’ st Esposito).

A disposizione: Sperduti, Ricci.

Allenatore: Broccolato.

Arbitro: sig. Negusanti.

Marcatori: 7’ pt Gradeci (V), 8’ pt Pratelli (V), 13’ pt Casagrande (F).

Note: ammoniti: Gradeci (V);

PESARO – Il Frosinone torna a casa con una sconfitta.

Alla Vis Pesaro bastano due gol nel primo tempo per portare a casa i 3 punti e per salite a quota 7 in campionato. I canarini invece rimangono al 9° posto con soli 3 punti in sei match giocati.

Accade tutto nei primi 15 minuti di gioco: Gradeci al 7’ minuto porta i suoi in vantaggio, Pratelli subito dopo raddoppia e al 13’ minuto Casagrande accorcia le distanze.

Nella ripresa il Frosinone ha provato a ristabilire la parità ma la retroguardia della Vis Pesaro non ha concesso grandi occasioni.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio