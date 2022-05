 UNDER 14, SUPER FROSINONE! TRIS AD UN BUON TRASTEVERE E ACCESSO ALLA SEMIFINALE

FROSINONE: Giora, Summa (dal 25’ st Magliozzi), Carlaccini (dal 20’ st Colafrancesco), Muccitelli, Rosa, Marini, Stangoni, Mancini, Petraglia (dal 1’ st D’Amico), Callarà, Carpentieri (dal 20’ st Cascone).

A disposizione: Cera, Ciucci, Riggi.

Allenatore: Broccolato.

TRASTEVERE: Paulo, Camilli, Di Gioia, Petrucci, Cicioni, Borraccino, Vuono, Santarelli, De Carlo, Baldoni, Sacchi.

A disposizione: Meletti, Ferrara, Soletta, Martino, Salimei, Cianfriglia, Mul, Letizia, Canoppia.

Allenatore: Pasqualini.

Arbitro: Sig. Scorrano della sezione di Cassino.

Marcatori: 13’ st Carpentieri rig. (Frosinone), 29’ st Mancini (Frosinone), 35’ st D’Amico (Frosinone).

Note: ammoniti: Riggi (Frosinone), Cascone (Frosinone).

FERENTINO – Vittoria e accesso alla semifinale per i ragazzi di mister Broccolato. I giallazzurri rifilano un secco 3-0 ad un Trastevere che nella prima frazione di gioco era riuscito ad arginare ogni azione offensiva del Frosinone.

Nella ripresa però i ragazzi di Broccolato cambiano marcia e passano in vantaggio al 13’ minuto con Carpentieri che sfrutta al meglio un penalty concesso dal signor Scorrano della sezione di Cassino.

Gli ultimi 10 minuti di gara il Frosinone assalta l’area avversaria in cerca del gol e ci riesce: prima Mancini inventa dalla distanza un bolide che non da scampo a Paulo, poi a pochi istanti dal fischio finale D’Amico chiude definitivamente il match.

I giallazzurri in semifinale affronteranno l’Accademia Calcio Roma, compagine che ha superato di misura la Tor Tre Teste.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio