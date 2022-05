 UNDER 15, IL MILAN VINCE IL DOPPIO CONFRONTO MA IL FROSINONE ESCE A TESTA ALTISSIMA.

MILAN: Bassorizzi, Colombo, Albè, Del Forno, Ceriani, Sala, Dotta, Perin, Camarda, Liberali, Batistini.

A disposizione: Strohhecker, Perera, Eberini, Cappelletti, Di Maria, Geroli, Ossola, Sassi, Melchionda.

Allenatore: Bertuzzo.

FROSINONE: Marini, Riccone, Tiberi, Tocci, Dolciami, Caliandro, Buonpane, Diodati, Fiorito, De Filippis, Baptista.

A disposizione: Bracaglia, Oscurato, Cazora, Meola, Zorzetto, Marchesi, Lombardo, Molignano, Belli.

Allenatore: Mizzoni.

Arbitro: Sig. Di Reda della sezione di Molfetta; assistenti: sigg. Pirola della sezione di Abbiategrasso e Galigani della sezione di Sondrio.

Marcatori: 17’ pt Diodati (Frosinone), 16’ st Fiorito rig. (Frosinone), 30’ st Dotta (Milan), 35’ st Liberali rig. (Milan), 35’+2’ st Ossola (Milan).

MILANO – Termina la corsa del Frosinone nel viaggio tra le top della categoria Under 15. I giallazzurri si arrendono al Milan ma escono a testa altissima giocando un doppio confronto a viso aperto e senza paura.

Il match nel Centro Sportivo Vismara termina 3-2 ma il Frosinone intimorisce il Milan perché gli ospiti vanno in vantaggio nel primo tempo grazie ad una punizione perfetta di Diodati.

Nella ripresa il Frosinone si porta anche sullo 0-2: Fiorito è bravo a pressare alto e ad indurre Abè all’errore, il numero 9 di mister Mizzoni recupera palla ma viene atterrato in maniera irregolare dallo stesso difensore del Milan, per il signor Di Reda è calcio di rigore.

Dal dischetto Fiorito non sbaglia e porta il risultato sul momentaneo 0-2.

Il Milan però non ci sta e, complice un calo di concentrazione del Frosinone, reagisce accorciando le distanze sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Dotta stacca più in alto di tutti e batte Marini.

Nell’ultimo minuto regolamentare arriva il gol del pareggio di Liberali su un calcio di rigore.

Quando la partita ormai sembrava volgere al termine il Milan completa la rimonta e passa in vantaggio con il subentrato Ossola.

La partita termina 3-2.

Ufficio Stampa

Frosinone Calcio